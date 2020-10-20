Милан, Италия, 20 октября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Объединение всех «детских» выплат в одну увеличит расходы бюджета Италии на поддержку семей на 40%, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 20 октября.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

На пособие смогут рассчитывать, по данным статистиков, около 80% всех семей с детьми.

Ранее министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери сообщил, что максимальный размер единой выплаты на одного ребенка составит 200 евро в месяц.