Екатеринбург, 20 октября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приняла участие в международном конгрессе «Форум 100+», посвященном проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения. Со дня основания форума УГМК является одним из генеральных спонсоров и его активным участником. Форум проходит с 20 по 22 октября в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году его темой заявлено Осознанное строительство.

Пресс-служба УГМК

Форум открылся сессией «Современное храмостроение в городской среде». Эксперты обсудили, как в наши дни должны выглядеть и какие функции выполнять культовые сооружения. «Сегодня храм должен соединять современные тенденции и традиции культового строительства, быть не только религиозным центром, но и открытым общественным пространством для разных социальных групп», — подводя итоги встречи, сказал директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов.

УГМК, осознавая социальную ответственность, традиционно уделяет особое внимание проектам культурного, спортивного, медицинского и религиозного назначения в городах присутствия. За 20 лет существования компании реализованы и находятся в стадии реализации проекты по строительству многофункциональных медицинских центров, Гастрольного театра и крупнейшего в Европе Музейного комплекса в г. Верхняя Пышма, более 10 Ледовых арен, в том числе Многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей в г. Екатеринбурге, огромное количество жилых комплексов и коттеджных поселков для сотрудников и коммерческой продажи, а также более 50 Православных храмов, мечеть. На большем экране стенда УГМК в рамках форума демонстрируется ролик о реализованных проектах по строительству культовых сооружений, особенности их возведения и реставрации отражены в уникальной книге, выпущенной УГМК в прошлом году.

Пресс-служба УГМК

Многолетний опыт корпорации в области строительства представлен на стенде компании в виде многочисленных деталей конструктора, из которого собирается комфортная среда для жизни. В концепции стенда отражены аспекты инноваций в области технологий строительства и необходимость изменения городской среды в соответствии с потребностями и тенденциями развития общества.

Пресс-служба УГМК

Всем посетителям форума УГМК предлагает поучаствовать в строительстве совместного города — на площади 2*2 м, где воссозданы из конструктора проекты компании и типичная городская среда. В этом городе каждый участник может достроить все, что посчитает необходимым. Также посетители стенда могут сделать фото с уникальным ретро-автомобилем Victor Runabout (1907 год выпуска) из Музейного комплекса УГМК и познакомиться с особенностями высокотехнологичной дворовой зоны ЖК «Макаровский» — одного из комплексов, возведенных компанией «УГМК-Застройщик», которая сегодня представила новые стандарты девелопмента, меняющие подход к возведению жилых объектов не только в Екатеринбурге и Свердловской области, но и в России. На основе этих стандартов застройщик с 2017 года возводит в столице Урала жилье классов элит, бизнес и комфорт +.

Пресс-служба УГМК

«Главная задача «УГМК-Застройщик» — задавать новое качество жизни. Для этого мы создали собственные, новые для рынка стандарты девелопмента, в основе которых — ответственное отношение к территориям присутствия, их обогащение и развитие с сохранением исторического наследия», — отметил руководитель деведоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

В числе новых стандартов застройщик перечислил целый ряд существенных аспектов: создание отдельной закрытой экосистемы внутри проекта, выбор лучших локаций для строительства, формирование и развитие общественных пространств, качественно новый подход к озеленению дворов, организацию собственной управляющей компании, создание эргономичных пространств квартир с современными технологиями.