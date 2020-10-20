Москва, 20 октября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН должен постоянно отслеживать происходящее в Персидском заливе, поскольку обстановка в этом регионе существенно влияет на международные отношения, заявил 20 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на видеоконференции СБ ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров «Нездоровая обстановка в этой зоне оказывает дестабилизирующее влияние на международные отношения».

Напомним, в Персидском заливе находятся большие запасы нефти и других полезных ископаемых.

Этот регион является территорией, где пересекаются интересы Ирана, арабских государств (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Оман) и их союзников.