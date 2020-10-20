Екатеринбург, 20 октября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Отправка школьников на дистанционный режим обучения — это один из вариантов развития сегодняшней ситуации, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школа в условиях пандемии

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Градоначальника спросили, какова вероятность того, что школы перейдут на дистанционный формат после выхода с каникул. «Это один из возможных вариантов, который может принять оперштаб», — ответил руководитель.

Мэр отметил, что на «дистант» могут отправить только екатеринбургские школы. «В других городах, где заболеваемость меньше, решение принимают дифференцированно», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском оперштабе уточнили, что о возможном продлении каникул или введении дистанционного режима сразу же сообщат родителям.