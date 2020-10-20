Сертолово, Ленинградская область, 20 октября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области обустроен первый проекционный пешеходный переход, который в темное время суток заранее предупреждает водителей о необходимости сбросить скорость. Об этом 20 октября проинформировали в региональном дорожном комитете.

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти В Ленобласти включили проекционную «зебру»

Мощные лазерные проекторы установлены «Ленавтодором» на оживлённом Выборгском шоссе в границах города Сертолово (Всеволожский район).

«Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — уточнили в комитете.

Ключевая особенность технической новинки — обеспечение видимости перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. Направленный свет позволяет видеть переход и людей на нем на расстоянии до 150 метров. Кроме того, яркая световая разметка не истирается колесами и привлекает к себе внимание издалека.

«В течение этой зимы дорожники будут отслеживать работу перехода: пилотный проект поможет понять эффективность такого технического решения для региональных дорог Ленинградской области», — подытожили в комитете.