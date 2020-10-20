Пушкин, Санкт-Петербург, 20 октября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали сотрудницу полиции, которая, по данным следствия, обещала не привлекать гендиректора коммерческой фирмы к уголовному преследованию — за вознаграждение на сумму не менее 6 млн рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Подозреваемой по уголовному делу оказалась 32-летняя старший следователь отдела по расследованию неочевидных преступлений следственного управления УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

По данным следствия, подозреваемая, находясь в составе следственной группы по расследованию незаконного совершения валютных переводов денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, полагала, что фигурантами по уголовному делу могут быть учредитель и генеральный директор одной из коммерческих структур Санкт-Петербурга.

«Подозреваемая, находясь на территории Санкт-Петербурга, в ходе многократных встреч с генеральным директором предложила передать ей взятку в сумме не менее 6 млн рублей за способствование в непривлечении его и учредителя к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

После чего, по версии следствия, сотрудница УМВД встретилась с взяткодателем в своем автомобиле у дома 6 по улице Кантемировской, где получила муляж денежных средств на сумму 4,5 млн рублей и скрылась.

Позже сотрудницу полиции задержали оперативники ФСБ в Пушкине. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявления ей обвинения.