Вашингтон, 20 октября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома США Морган Ортагус заявила, что администрация Дональда Трампа готова к «немедленным» переговорам с Россией по СНВ-3, 20 октября сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп

«Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы финализировать… соглашение» , — заявила Ортагус журналистам в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal заявило, что правительство США согласилось на переговоры по СНВ-3 в ответ на готовность России заморозить количество ядерных зарядов.

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