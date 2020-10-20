Санкт-Петербург, 20 октября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова объявил об отмене нескольких спектаклей из-за выявленного у артистов театра коронавируса. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба федерального учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой драматический театр

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Так, отменяются спектакли «Слава», который был запланирован на 20 октября, «Аустерлиц» (25 октября) и «Дама с собачкой» (29 октября).

«Только что мы получили положительный результат двух тестов, сделанных артистам спектакля накануне (тестирования проводятся регулярно)», — говорится в сообщении.

Ввиду случившегося билеты, приобретенные в кассе театра и театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ. Деньги за электронные билеты вернутся на карты и в электронные кошельки автоматически.