Кострома, 20 октября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Пенсионеров из пяти городов Костромской области обязали уйти на самоизоляцию. О решении, принятом на заседании областного оперативного штаба сегодня, 20 октября, сообщила пресс-служба губернатора.

Фрагмент фильма «Калина красная», 1973. Режиссёр Василий Шукшин

Требование касается жителей Костромы, Мантурово, Галича, Волгореченска и Шарьи старше 65 лет. В период с 23 октября по 6 ноября 2020 года пожилые люди могут выходить из дома только по уважительной причине.

Покидать дом разрешается в случае похода в ближайший магазин, на работу, в аптеку, для выгула домашних животных, а также при необходимости посещения суда, нотариуса, адвоката и правоохранительных органов.

Контролировать пенсионеров будут «специальные межведомственные группы», состоящие из полицейских, росгвардейцев, работников МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления.

«Прошу больше заниматься убеждением, а не принуждением. Ведь мы понимаем, что своими решениями создаем для людей определенные сложности. Наша главная задача — защитить пожилых граждан и не допустить дальнейшего распространения заболеваемости», — обратился с просьбой к контролирующим органам губернатор Сергей Ситников.

Работающим гражданам предлагают оформить официальный больничный лист. Помогать пенсионерам покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости будут волонтёры.

Напомним, ранее режим самоизоляции для всех жителей Костромской области вводился на период с 1 апреля по 12 июня 2020 года. О введении точечных мер власти вновь заговорили в начале октября. Так, 1 октября самоизолироваться пенсионеров просила заместитель губернатора региона Ольга Еремина. В разговоре со СМИ чиновница отмечала, что в случае необходимости и ухудшения эпидемиологической обстановки просьба может перерасти в требование.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 98 человек, 53 пациента излечились. В регионе скончались две больные — пожилые женщины 74 и 86 лет. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 117. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 6186 заражённых, 4571 из них выздоровел. В больницах сейчас находится 191 человек, ещё 1306 граждан лечатся на дому.