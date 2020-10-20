Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 октября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Национальный парк «Плещеево озеро» установил демаркационные знаки для обозначения границ своей территории, за посещение которой будет взиматься плата. Об этом сообщается на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро».

Страница Максима Зубарева в Facebook Демаркационный знак

Администрация парка ссылается на постановление Правительства России от 13 июля 2020 года № 1039, которое определяет порядок определения платы для для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий.

Ранее действовал другой порядок, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов № 174 «Об утверждении Порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий национальных парков в целях туризма и отдыха». Иначе говоря, ранее плату могли брать лишь с туристов и отдыхающих. При этом документ предлагал взимать деньги в зависимости от наличия на территории уникальных объектов и оказываемых услуг. Фактически так раньше и было: напцарк брал деньги за посещение Дендрологического сада, Синего камня и за отдых с палатками на берегу озера.

В новом порядке речь идет о всех физических лицах, которые не проживают в населенных пунктах в границах особо охраняемой природной территории. По сообщению на странице Национального парка «Плещеево озеро», от платы за посещение территории парка будут освобождены жители всех населенных пунктов городского округа Переславль-Залесский, им нужно будет ежегодно оформлять в бухгалтерии парка разрешение на бесплатное посещение.

Также постановление Правительства определяет ряд льготных категорий, которые смогут посещать нацпарки бесплатно. Вероятно, всем остальным придётся платить просто за вход на территорию.

Первыми тревогу забили дачники, у которых участки находятся в границах национального парка, но вне границ населенных пунктов. В соцсетях люди сообщают, что на въездах в СНТ Нацпарк также установил демаркационные знаки. Люди не понимают, придётся ли им платить за проход и проезд к собственным дачным участкам. В Национальном парке не смогли оперативно ответить на этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM.