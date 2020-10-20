Москва, 20 октября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Запланированное Министерством промышленности и торговли России расширение перечня автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, на соответствующий сегмент рынка практически не повлияет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор филиала АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

«Если список обновится, то покупать меньше точно не станут. Сейчас в списках Минпромторга 1300 моделей автомобилей, где «львиную» долю (cвыше 85%) занимают модели в ценовом диапазоне от трёх до пяти млн рублей», — заявил Тюктеев.

Если по причине роста цен в этот список попадет, к примеру, ещё 500 моделей, то ощутимого влияния на спрос это не окажет, уверен он.

«Существенным вкладом в объём продаж обладает рост цен как таковых, во вторую очередь — уже налогов. Также не думаю, что планка входа в налог скорректируется ниже трёх млн рублей. В таком случае количество машин у населения, подпадающее под силу налога на роскошь, вырастет в геометрической прогрессии», — считает эксперт.

«Если производитель, например, поднимет за год рекомендованную цену и пройдет планку в три-пять-десять и выше млн, то модель попадёт в список автоматически — если не будет у Минпромторга своих причин ту или иную модель изъять для стимулирования спроса на продукцию автомобилей российского производства. У чистого импорта шансы попасть в список выше», — добавил он.

Ранее Минпромторг сообщил о том, что список автомобилей, облагаемых повышенным налогом, будет расширен. В настоящее время владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины не пройдёт более 3 лет.