Воронеж, 20 октября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Расписание 10 пар поездов дальнего следования, курсирующих по Юго-Восточной железной дороге, частично изменится с 1 по 6 ноября 2020 года в связи с работами по реконструкции автомобильного путепровода, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе ЮВЖД. Ряд поездов будут прибывать не на вокзал «Воронеж-1», а на вокзал Воронеж Южный (станция Придача).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поезде

Расписание изменится у следующих поездов:

№83 Москва — Адлер (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 12:56, отправление в 13:02);

№84 Адлер — Москва (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 14:09, отправление в 14:14);

№109 Москва — Анапа (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 10:20, отправление в 10:25);

№110 Анапа — Москва (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 14:40, отправление в 14:44);

№33 Владикавказ — Москва (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 19:22, отправление в 19:27);

№34 Москва — Владикавказ (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 08:02, отправление в 08:06);

№146 Москва — Назрань (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 05:50, отправление в 05:55);

№145 Назрань — Москва (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 20:24, отправление в 20:29);

№381 Грозный — Москва (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 22:36, отправление в 22:40);

№382 Москва — Грозный (прибытие на вокзал Воронеж Южный (станция Придача) в 02:19, отправление в 02:23).

У ряда поездов изменится и расписание, и маршрут, это поезда: №360 Калининград — Адлер (следует через станции: Старый Оскол (Белгородская область) прибытием в 03:06, отправлением в 03:36; Валуйки (Белгородская область) прибытием в 05:41, отправлением в 05:56; Лиски (Воронежская область) прибытием 08:10, отправлением 08:40);

№123 Новосибирск — Белгород (следует через станции: Липецк прибытием в 23:30, отправлением в 23:45; Елец (Липецкая область) прибытием в 01:05, отправлением в 01:40);

№124 Белгород — Новосибирск (следует через станции: Елец (Липецкая область) прибытием в 16:15, отправлением в 16:50; Липецк прибытием в 18:15, отправлением в 18:30);

№25 Воронеж — Москва (отправляется со станции Воронеж-1 в 20:30, следует через станции: Касторная-Новая (Воронежская область) прибытием в 22:05, отправлением в 22:35; Елец (Липецкая область) прибытием в 00:14, отправлением в 00:45);

№26 Москва — Воронеж (следует через станции: Елец (Липецкая область) прибытием 04:27, отправление 04:58; Касторная-Новая (Воронежская область) прибытием в 06:41, отправлением в 07:11, прибывает на станцию Воронеж-1 в 08:55).

Будет изменена периодичность курсирования и нумерация поездов №737/738 Воронеж — Москва — Воронеж (на №741/742) и №739/740 Москва — Воронеж — Москва (на №743/744). С 1 по 6 ноября составы будут отправляться и прибывать на вокзал Воронеж Южный (станция Придача).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 октября в Воронеже будет полностью закрыт для проезда виадук на улице Ленина, в районе остановки «Работница». Ранее ЮВЖД сообщила о согласовании изменения расписания поездов для проведения работ на виадуке, проходящем над путями, на 1−6 ноября.