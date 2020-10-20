Санкт-Петербург, 20 октября, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Власти Петербурга заметили положительную динамику в собираемости налогов с граждан в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщил 20 октября глава городского комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

За 9 месяцев 2020 года в казну города поступило 455,7 млрд рублей, это 77,2% от плана, согласно уточненному сценарию.

Собственные доходы из этой суммы составляют почти 93%, остальное — федеральные средства. Их направляли в основном на выплаты медикам в связи с коронавирусом и на оснащение больниц, а также на выплаты безработным.

В итоге падение доходов бюджета Петербурга по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составило 0,2%, причем собственные доходы уменьшились почти на 4%, или на 17 млрд рублей. Если же сравнить с изначальным бюджетным планом на 2020 год, потери составили почти 50 млрд рублей, уточнил Корабельников.

«Год стал для нас во многом проверкой на прочность. Весной мы внесли изменения в бюджет Петербурга, тогда мы придерживались негативного сценария, сократили доходы более чем на 100 млрд рублей. Фактическое падение доходов оказалось не столь драматичным, хотя проблематичным», — сказал губернатор Александр Беглов.

Основная часть доходов Петербурга, как обычно, приходится на налог на доходы физических лиц — 47,8%. По НДФЛ, уточнил Корабельников, в третьем квартале наблюдается устойчивая положительная динамика. За 9 месяцев более 200 млрд рублей поступило в казну города. Темп роста сдерживается увеличением возвратов по имущественным и социальным налоговым вычетам — их объем за 9 месяцев вырос почти на четверть.

Еще 30,5% казны Петербурга обеспечивает налог на прибыль организаций. Основные потери здесь пришлись на второй квартал из-за пандемии и налоговых льгот.

«Снижение к апрелю-маю прошлого года составило 27 млрд рублей, или 23%. В целом за второй квартал доходы сократились почти на 25 млрд рублей, или 16%», — объяснил Корабельников.

Постепенно разрыв между показателями 2019 и 2020 годов по собственным доходам начал сокращаться, начиная с июля, даже были зафиксированы положительные значения: рост на 1,7% или 2,5 млрд рублей.

Изначально, формируя бюджет на 2020 год, в Петербурге рассчитывали на рост ВРП. «Сейчас мы видим, что по прогнозам ВРП может снизиться на 4% ориентировочно. Поэтому просадка по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом она существенно выше», — пояснил глава комфина.

«Пандемия, безусловно, отразилась на основной группе налогоплательщиков, здесь это отрицать бесполезно», — сказал Корабельников.

Доходы от сдачи аренды госимущества сократились на 26%, что связано как с мерами поддержки бизнеса, так и с сокращением платежеспособности арендаторов, подчеркнул чиновник.