Москва, 21 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, Госдума в первом чтении обсудит поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%, сообщает ИА REGNUM.

Сборщики налогов

В отношении доходов до 5 млн рублей сохранится ставка 13%, а в отношении доходов более 5 млн рублей налоговая ставка будет составлять 650 тыс. рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 млн рублей.

Определяется и перечень налоговых баз, в отношении которых будет применяться повышенная налоговая ставка. Так, облагаться повышенной ставкой будут доходы от долевого участия, выигрышей в лотерею, от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами, от операций РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги и так далее.

Увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей и в 2023 году — 68,5 млрд рублей.

Законопроект разработан правительством РФ во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина и направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.