В Ярославле половину нового путепровода разберут из-за дефектов
Ярославль, 20 октября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле половину капитально отремонтированного Добрынинского путепровода придётся разобрать и сделать заново. Об этом объявили 20 октября на пресс-конференции в мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мост делали по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги», общая сумма контракта за два года составила 963 миллиона рублей. Реализация проекта стала возможной после встречи губернатора Дмитрия Миронова с Владимиром Путиным в ходе его визита в Ярославль 13 декабря 2018 года.
Реконструкция заключалась в замене мостовых пролётов, опоры оставались старые. Работы практически завершены. Но, как выяснилось, половину работ нужно переделывать. Левая часть моста не выдерживает нагрузки транспорта. Это стало ясно лишь после того, как было открыто движение по половине путепровода. Проведённые перед этим испытания не выявили дефектов.
Пролёты моста сделаны из железобетона. Как выяснилось, их несущая способность оказалась значительно ниже необходимой. В дальнейшем трещины росли даже без нагрузки. Повреждение крайних пролётов привело к перераспределению нагрузки на опоры (всего в путепроводе 10 опор), и начали разрушаться уже остальные пролёты.
Власти срочно остановили движение по путепроводу, была заказана независимая экспертиза. Ее выполнил институт «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга. Причиной разрушения была названа ошибка в проекте.
Прямо в разгар работ в проект были внесены коррективы, и правую часть путепровода делали уже по-другому. В настоящее время власти готовятся открыть движение по правой стороне. Ее ширина достаточна для двустороннего движения. Левую же часть предстоит разобрать и сделать заново.
Вопрос в финансировании этих работ неясен. Деньги, полученные по национальному проекту, истрачены. Возможно, власти попытаются взыскать их через суд.
Помимо этого мэрия Ярославля обратилась в УМВД России по Ярославской области. Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Чтобы завершить реконструкцию путепровода, нужно разрабатывать новую проектно-сметную документацию.
Как сообщили в мэрии Ярославля, подготовка проектной документации на капитальный ремонт путепровода по улице Добрынина выполнена в 2013 году. В 2015 году ООО «СК «Ярспец СМУ» сделало корректировку рабочей документации. В 2019 году ООО «Каркас» вновь скорректировло проект с переводом в текущий уровень цен на объект. Получено повторное положительное заключение ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве». Какая из этих организаций виновна в допущенных ошибках, и виновна ли, ещё предстоит установить. Пока что мэрия планирует предъявить претензии ООО «Каркас».
К слову, это не первый случай, когда прошедший государственную экспертизу проект в Ярославле оказался некачественным. Аналогичная ситуация возникла со строительством детской поликлиники на улице Попова. Там ошибки в проекте выявили на стадии проверки несущей способности свай, после чего проект был существенно изменён.
Подрядчиком работ на Добрынинском путепроводе выступила группа компаний «ЕКС», которая получает крупнейшие государственные и муниципальные контракты в Ярославской области в последние годы. О какой-либо возможной вине строителей в мэрии Ярославля не говорят.