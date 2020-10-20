Ярославль, 20 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. В Ярославской области еще два человека скончались от коронавирусной инфекции, общее число умерших пациентов составило 54 человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

ИЦК Динамика распространения коронавируса в регионе

За сутки в Ярославской области выявлено еще 102 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа в регионе выписано 99 человек.

За все время пандемии коронавирус был зарегистрирован у 10 157 ярославцев, успели поправиться 9218 человек.