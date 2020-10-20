Зеленский послал недовольных его правлением депутатов Рады в Россию
Киев, 20 октября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал недовольным его деятельностью народным депутатам Рады «ехать в Россию».
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Выступление Владимира Зеленского в Раде Украины
Об этом он сказал во время своего послания к парламенту Украины сегодня, 20 октября.
Зеленский выступил с таким заявлением, когда часть депутатов негативно отреагировала на его тезисы и начала шуметь в зале парламента.
«Езжайте в Россию, если вам там нравится», — добавил он.
Впрочем, развивать эту мысль глава государства не стал.
Отметим, что этот эпизод произошел во время заявлений президента Украины о грядущем народовластии в стране.