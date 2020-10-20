Улан-Удэ, 20 октября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается работа по мобилизации дополнительных ресурсов для оказания медицинской помощи населению в условиях пандемии коронавируса. Так, на базе медицинского колледжа организована учёба для подготовки младших медицинских работников по специальности «младшая медицинская сестра». Об этом сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик в палате

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"Обращаемся к нашим гражданам, добровольцам, которые готовы обучиться и помогать медикам в уходе за больными в стационарах. Также максимально проведена мобилизация со всех районов, ординаторы участвуют в лечении пациентов, студенты старших курсов медицинских колледжей и БГУ», — отметила Лудупова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что медиков «ковидных» стационаров Бурятии обеспечат лекарствами для профилактики коронавирусной инфекции. Для этого из республиканского бюджета направят более 3 млн рублей.

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