Санкт-Петербург, 20 октября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Сотрудники старейшей российской киностудии «Ленфильм» выразили соболезнования близким актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, которая ушла из жизни на 94-м году жизни в Москве.

КиноПоиск. «Ленфильм» выразил соболезнования по факту смерти Ирины Скобцевой

Напомним, Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В кино дебютировала в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло» (1955). Эта роль подарила ей звание «Мисс «шарм» Каннского кинофестиваля».

«Обаяние, талант, удивительная искренность — эти качества всегда сопутствовали замечательной артистке», — отметили на киностудии.

Зрителям Ирина Скобцева известна своими ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи». На киностудии «Ленфильм» актриса сыграла в картинах Владимира Бортко «Мой папа идеалист» и «Единожды солгав».

«Ленфильм» скорбит с родными и близкими», — говорится в сообщении.

Отметим, Ирина Скобцева — вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать актера, режиссера и продюсера Федора Бондарчука.