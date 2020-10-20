Ярославль, 20 октября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославле будут работать машины скорой помощи из близлежащих районов. Приказ об этом издал Департамент здравоохранения Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о бригадах, расположенных на базе центральных районных больниц Тутаевского, Ярославского и Гаврилов-Ямского районов. Главврачи этих больниц должны обеспечить по одной бригаде круглосуточно для обслуживания жителей города Ярославля.

Гаврилов-Ямская ЦРБ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скорая в областном центре работает на пределе возможностей из-за роста числа больных COVID-19, а также в связи с заболеваниями самих медработников.

«Такое решение принято с целью сокращения ожидания скорой помощи в городе Ярославле. На уровне правительства области поступило предложение проработать вопрос решения проблемы кадрового дефицита. В Ярославле проблема стоит более остро, чем в сельских районах. Речь идёт в основном о коронавирусе. Мы знаем, что он в первую очередь распространяется в областном центре. Решение согласовано с главврачами больниц», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич.

Решение перераспределить бригады понравилось не всем. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова опасается, что пострадают жители села.

«Я понимаю, что ситуация авральная. Но мне известно, что Гаврилов-Ямский район обслуживают всего три бригады скорой помощи, и у них сейчас одну забирают. Остается две на район. Не надо забывать, что всех экстренных пациентов направляют по маршрутизации в Ярославль. Фактически остальное население остается без скорой медпомощи. Я не знаю, как в других районах, но зная ситуацию по Гаврилов-Яму — это ситуация, близкая к катастрофе. Сейчас ведь скорая помощь — это как «палочка-выручалочка» в любых ситуациях», — высказывает свое мнение депутат областной думы Елена Кузнецова.

В департаменте здравоохранения полагают, что сельские жители не пострадают.

«Речь идёт только о свободных бригадах скорой помощи, которые могут быть перенаправлены в Ярославль. Это расширение зоны обслуживания, сами бригады остаются при районных больницах. При этом врачи сохранят все «сельские» выплаты. Машины будут выезжать в близлежащие районы города Ярославля. Например, из Тутаевской ЦРБ — в Дзержинский район Ярославля. Машина из Ивняковской амбулатории может принять вызов в Ленинском или Красноперекопском районах. Она находится совсем рядом», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMНаталья Евсеевич.

На тот случай, если бригада скорой помощи уедет в Ярославль, а вызов поступит из села, в качестве резерва будут задействованы фельдшеры неотложной помощи центральных районных больниц, у которых также есть свой транспорт.

В департаменте считают, что смогут организовать работу скорых без ущерба для кого-либо, а дополнительные бригады в Ярославле помогут спасти жизни людей в экстренных ситуациях.