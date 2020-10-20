Москва, 20 октября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. На 94-м году скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Об этом 20 октября сообщает Instagram-страница кинокомпании Art Pictures.

Цитата из к/ф «Война и мир». Реж. Сергей Бондарчук. 1965-1967 Ирина Скобцева в роли Элен Курагиной (в замужестве Безухова)

«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. Дебютировала в кино в 1955 году в фильме «Отелло», исполнив роль Дездемоны. Снималась в лентах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Белые ночи», «Обыкновенный человек».

В 1959 году вышла замуж за режиссёра Сергея Бондарчука.

https://www.instagram.com/p/CGjoAZan9Fe/