Киев, 20 октября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В среду, 21 октября, 120 депутатов Верховной рады нынешнего созыва от фракции «Слуга народа» поедут в Донбасс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Об этом заявил, выступая в парламенте сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

Президент заявил, что очень рад тому обстоятельству, что депутаты отправляются не в Турцию или на Мальдивы, «как раньше», а поедут на передовую.

«Депутаты узнают о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей», — уточнил Зеленский.

Президент отметил, что в Донбассе уже побывал целый ряд европейских политиков и дипломатов. Он добавил, что приглашает всех мировых лидеров, которые едут в Киев, посетить Донбасс — «чтобы они увидели реальную ситуацию».

ИА REGNUM напоминает, что выездное заседание «Слуги народа» в Донбассе анонсировалось и готовилось давно, но потом в лагере Зеленского приняли решение провести его ближе к местным выборам, которые должны состояться 25 октября.