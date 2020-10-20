Киев, 20 октября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что украинские политики, «сдавшие» Крым в 2014 году, понесут за это ответственность.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил в ходе обращения к Раде сегодня, 20 октября.

«Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность. Это вопрос не мести, это вопрос справедливости», — заявил Зеленский.

Вместе с тем президент не уточнил, кого конкретно он имеет в виду.

Он добавил, что «деоккупация Крыма» остается одним из главных приоритетов его деятельности на посту главы государства.

ИА REGNUM напоминает, что на момент воссоединения Крыма с Россией фактическим главой Украины был и. о. президента Александр Турчинов.