Ревда, Свердловская область, 20 октября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Власти Ревды (Свердловская область) лишились федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил министр ЖКХ региона Николай Смирнов в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

Деньги предназначались на ремонт главной площади Ревды. Однако в мэрии одновременно с этим попытались демонтировать памятник Ленину, находящийся на площади. 68% жителей, согласно данным областных властей, выступили против сноса монумента.

Снести объект ревдинским чиновникам не удалось. Однако конфликт с общественностью повлиял на ход работ по благоустройству площади. Деньги по федеральной программе «пришлось направить в другой муниципалитет», отметил Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Свердловской области неоднократно указывали мэрии Ревды, что памятник Ленину не следует трогать. Однако местные чиновники думали иначе.