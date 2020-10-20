Кострома, 20 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Костромская духовная семинария переходит на дистанционный режим работы «в целях профилактики распространения коронавируса». Об этом сегодня, 19 октября сообщил официальный Telegram-канал образовательной организации.

Kostromamitropolia.ru Здание Костромской духовной семинарии

Получать знания в таком формате студенты будут с 20 октября по 1 ноября 2020 года. Как поясняет канал, случаев заражения коронавирусом среди преподавателей и учащихся семинарии «на данный момент не выявлено».

Напомним, что ранее диагноз COVID-19 поставили настоятелю храма святителя Николая в отдалённом посёлке Кадый Костромской области. О других случаях заражения священников в регионе не сообщалось.