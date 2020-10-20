Москва, 20 октября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Западные страны ведут себя по-хамски в отношении РФ, поскольку их задача — показать, что Россия — «злобная варварская страна». Об этом в интервью ТАСС заявил кинорежиссёр Никита Михалков.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

«Что касается вообще сегодняшней ситуации — глобально, моя личная точка зрения — нам вообще пора просто прекратить с ними разговаривать. С США, с ЕС, с Европарламентом. Они абсолютно потеряли берега, они ведут себя совершенно по-хамски по отношению к нам. Они разучились по-человечески разговаривать. Их задача — доказать миру, что мы огромная злобная варварская страна», — сказал Михалков.

По его словам, Россия не имеет права вести диалог с Западом из уважения к памяти погибших в Великой Отечественной войне до тех пор, пока западные страны не отменят декларацию о том, что Вторую Мировую войну развязал СССР вместе с гитлеровской Германией.