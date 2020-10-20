Москва, 20 октября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. РЖД планирует увеличить число поездов, которые на новогодние праздники свяжут Москву и Республику Карелия. Беспересадочные вагоны будут курсировать в составе поездов дальнего следования со 2 по 11 января 2021 года. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Дарья Драй ИА REGNUM Электропоезд «Ласточка»

Как отметил в компании, на все новогодние праздники будет организовано прямое железнодорожное сообщение Москва — Питкяранта. Из столицы до станции Сортавала и в обратном направлении беспересадочная группа вагонов будет курсировать в составе поезда № 160/159 Петрозаводск — Москва.

На участке Сортавала — Питкяранта будет использована комбинированная схема движения: от станции Сортавала до Рускеалы и от Рускеалы до станции Маткаселькя поезд будет следовать на паровозной тяге, далее — от станции Маткаселькя до станции Питкяранта и обратно — с использованием тепловозной тяги.

«От станции Сортавала беспересадочные вагоны будут отправляться в составе поезда № 925/926 в 07:30 и прибывать в Питкяранту в 12:00. В обратном направлении они будут отправляться в 15:54 и прибывать в Сортавалу в 19:35», — пояснили в РЖД.

В пути также предусмотрены остановки на станциях Янисъярви, Ляскеля, Леппясилта.

«Сообщение будет организовано в пилотном режиме. В дальнейшем, если маршрут будет востребован у пассажиров, его планируется сделать регулярным», — резюмировали в компании.

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» как на весь маршрут следования беспересадочных вагонов (Москва — Питкяранта), так и на его отдельные участки. Отметим, стоимость проезда по всему маршруту обойдется пассажиру туда-обратно от 1,5 тысячи рублей.