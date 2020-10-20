Кызыл, 20 октября, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ обесточена вся Тува. Такое объявление появилось сегодня, 20 октября, на странице мэрии Кызыла в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы мэрии Кызыла в соцсети «ВКонтакте» Объявление мэрии Кызыла об энергосбое в Туве

Уточняется, что идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. Потребителям обещают вернуть электроэнергию в течение часа.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте» также сообщил о том, что произошёл энергосбой.

«Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат», — подчеркнул глава республики.

Напомним, население Тувы составляет 327,38 тыс. человек.