Майкоп, 20 октября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Эффективная реализация профилактических мер против коронавируса позволит не останавливать экономику в Адыгее. Об этом заявил глава Республики Мурат Кумпилов. Вопросы соблюдения противоэпидемиологических мер, реализации национальных проектов, исполнения Индивидуальной программы социально-экономического развития, а также подготовки к празднованию 100-летия автономии Адыгеи обсуждались 19 октября на планёрном совещании правительства республики в режиме видеоконференции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В ходе совещания премьер-министр РА Геннадий Митрофанов доложил о ходе реализации национальных проектов. Как отмечалось, на данный момент кассовый расход достиг почти 67%. Глава Адыгеи дал поручение детально рассмотреть этапы выполнения региональных проектов, где имеется отставание по показателям, и принять меры. Также обсуждался ход исполнения проектов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи — к их практической реализации приступили в 2020 году, на данный момент выполнено 30% от плана. Мурат Кумпилов поручил принять меры по своевременной реализации всех запланированных программ, в том числе по строительству ГРС в поселке Краснооктябрьском, созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей. Помимо этого, в разработке уже находятся проекты, которые планируется реализовать по Индивидуальной программе в следующем году.

«Уже сегодня нужно проводить серьезную работу по планированию программы на будущий год. Сформируйте дорожную карту, чтобы была ясность предстоящей деятельности и снижены риски неосвоения средств. Нужен комплексный подход при решении и ресурсном обеспечении всех значимых вопросов, строительстве стратегически важных объектов. Особое внимание уделите поддержке реального сектора экономики, перспективных инвестпроектов», — поручил Мурат Кумпилов.

Глава республики сообщил на совещании о взаимодействии с федеральным центром по реализации цикла мероприятий в рамках празднования 100-летия автономии Адыгеи. На совещании обсуждались вопросы газификации региона, строительства ФАПов, ряда объектов образования, культуры, а также дорог, комплексной застройки в рамках федеральной программы «Стимул». Министерству экономразвития и торговли РА поручено продолжить работу по созданию индустриального парка «Яблоновский», минсельхозу РА — оказать содействие в развитии проекта ООО «Агрохолдинг Мирный». Глава республики дал поручения об ужесточении контроля за соблюдением противоэпидемических мер, противодействия распространению коронавирусной инфекции и ОРВИ.

«На минувшем заседании оперативного штаба РА был принят ряд решений по введению ограничительных мер для борьбы с пандемией. Сегодня очень важно их соблюдать, чтобы снизить число инфицированных коронавирусом, уменьшить нагрузку на здравоохранение. Эффективная реализация профилактических мер также позволит нам не останавливать экономику», — подчеркнул Мурат Кумпилов.