Иркутск, 20 октября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Лаборатории Иркутской области не справляются с необходимыми объёмами тестов на коронавирус, несмотря на то, что 14 лабораторий региона работают в две-три смены. Об этом сегодня, 19 октября, во время прямого эфира в Instagram сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая. По её словам, ситуацию усугубляет паника граждан, опасающихся, что они могут заразить своих близких, и то обстоятельство, что сами сотрудники лаборатории стали заболевать.

Цитата из видео Очереди в иркутский диагностический центр: люди хотят сдать платный тест на коронавирус

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"Смены двух лабораторий заразились коронавирусом, это привело к задержкам в работе. Больных оперативно заменили, сейчас работают все лаборатории», — пояснила чиновница, слова который цитирует babr24.

Тем временем в интернете появились видеокадры с гигантскими очередями на платные анализы в Иркутском диагностическом центре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: всего в регионе выявлено 22 185 носителей SARS-CoV-2, причём 180 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев. От COVID-19 скончались ещё восемь пациентов, их общее число составляет уже 319 человек.