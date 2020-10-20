Москва, 20 октября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Дилеры японского автопроизводителя Infiniti в России объявили о начале приема заказов на модернизированный внедорожник QX80. Об этом сообщается на сайте компании.

Infiniti Infiniti QX80

Главные изменения произошли в интерьере машины. Там появилась новейшая информационно-развлекательная система с двумя раздельными сенсорными экранами. Размеры дисплеев составляют семь и восемь дюймов. Сама система имеет более производительный процессор и увеличенный объём оперативной памяти.

Также новинка имеет модернизированный Bluetooth-модуль и систему управления голосом, которая способна распознавать до 6000 команд.

В движение Infiniti QX80 приводит мотор V8 рабочим объёмом 5,6 л мощностью 405 «лошадей». Силовой агрегат трудится с семискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Стоимость рестайлингового автомобиля начинается от 5 440 000 рублей.

Ранее компания Calmini Products Inc. из Калифорнии представила экстремальную версию 400-сильного внедорожника Infiniti QX80 с мотором V8.

Читайте также: В России выросла стоимость трёх моделей Infiniti