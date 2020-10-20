Красноярск, 20 октября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. У мэра Красноярска Сергея Ерёмина выявлен коронавирус. Об этом градоначальник сообщил 20 октября на своей странице в инстаграме.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

По его словам, одна из его дочерей контактировала с заболевшим человеком. Семья Ерёмина сдала анализы на коронавирус, у двоих человек, в том числе у мэра, тесты оказались положительными.

«Сейчас нахожусь на изоляции, работаю в дистанционном режиме. Телефон — мой лучший друг», — сказал Ерёмин, добавив, что чувствует себя нормально.

Градоначальник отметил, что всегда старался соблюдать меры безопасности, однако в данном случае «сработал семейный фактор».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 20 октября коронавирус был выявлен у 23 194 человек.