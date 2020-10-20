Архангельск, 20 октября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Федеральное казённое учреждение «Объединенное стратегическое командование Северного флота» объявило закрытый аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию военного городка Минобороны России, который расположен в Арктической зоне. Стоимость услуг оценили почти в 700 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Победителя, которому предстоит осуществлять работы на о. Земля Александры, планируют определить 9 ноября 2020 года. Начальная цена лота — 690 316 478,08 рубля. Финансировать контракт будут из средств федерального бюджета. Обеспечение по нему составит чуть более 6,9 млн рублей.

«Место оказания услуг: Россия, Архангельская область, военный городок Министерства обороны Российской Федерации, расположенный на о. Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (Арктическая зона) войсковая часть №01196», — отмечается в документации.

Сроки оказания услуг ограничены 30 июня 2021 года.