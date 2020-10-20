Барнаул, 20 октября, 2020, 07:51 — ИА Регнум. В сложной ситуации оказались врачи инфекционного отделения центральной городской больницы Бийска (Алтайский край). Как сообщает «Бийский рабочий», ещё в марте 2020 г., во время начала пандемии коронавируса, это отделение перепрофилировали под провизорный госпиталь. По сути, это то же самое, что и ковидный (тот же режим, те же условия труда и та же работа с пациентами, у которых положительный тест на COVID-19). Однако федеральные доплаты оказались не положены. Обращение в суд не помогло.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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И это при том, что в соседних регионах, таких как Республика Алтай, Кемеровская и Новосибирская области, инфекционные отделения включили в перечень медучреждений, которые попадают под постановление правительства РФ № 484, в котором обозначены категории медиков, которым начисляются так называемые ковидные доплаты. Отчаявшись добиться справедливости, медики решили отказаться от дежурства в ночную смену, а краевому минздраву объявлен ультиматум: персонал инфекционного отделения центральной городской больницы работает на пределе своих возможностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени взрывного роста заболеваемости среди носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае прошло примерно около двух недель. За это время заболевших пневмонией и ОРВИ, судя по данным оперативного штаба на 19 октября, стало в десятки раз больше, произошёл значительный рост числа летальных исходов (123 пациента за последние две недели).