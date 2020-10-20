Пермь, 20 октября, 2020, 07:38 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной охраны 40-й, 74-й и 105-й пожарных частей первого отряда противопожарной службы Пермского края обратились за помощью к президенту Владимиру Путину, министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову и губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. Авторы писем просят повышения заработной платы и досрочного выхода на пенсию с учетом лет выслуги.

Автор обращения Заработная плата сотрудника ПЧ-40 в посёлке Всеволодо-Вильва

Стоит отметить, в 2019 году пермские пожарные уже обращались к главе региона (тогда Максиму Решетникову) с просьбой повысить зарплату. В краевой бюджет Заксобрание внесло поправку, которая предусматривала рост заработной платы пожарным на 11%.

Однако, как признаются сотрудники противопожарной службы Прикамья, на деле произошло повышение окладов на 11% и сокращение размера премиальных. В итоге зарплата выросла на 1 тыс. рублей. При сменном графике работы (сутки через трое) пожарные вынуждены заниматься подработкой, поскольку прожить на 14−16,5 тыс. рублей в месяц тяжело.

Кроме того, пермские пожарные просят об изменении федерального законодательства и требуют уравнять их в правах с федеральной службой, работники которой имеют право на льготный выход на пенсию — в 50 лет при 25-летнем трудовом стаже, в то время как для сотрудников противопожарной службы Пермского края возраст выхода на пенсию составляет 65 лет, хотя работают пожарные в одинаково сложных условиях.

«Как и пожарные МЧС, мы при выполнении своей работы руководствуемся одними и теми же нормативно-правовыми актами МЧС РФ. Так же, как и сотрудники МЧС, периодически проходим аттестацию: на право работы в непригодной для дыхания среде, на спасателей, на руководителя тушения пожара. Мы считаем, что это несправедливо, делая одну и ту же работу, получать разные зарплаты», — подчеркнули авторы обращения и добавили, что пожарный МЧС РФ на данный момент получает 32 тыс. рублей.

Бойцы пожарных частей, подведомственных краевым властям, просят адресатов обращения рассмотреть вопросы об увеличении финансирования пожарных частей Пермского края и увеличении зарплаты пожарных; вернуть льготы по начислению пенсий для пожарных субъектов РФ; уравнять федеральных и региональных пожарных в правах и внести соответствующие поправки в законодательство РФ.

В Пермском крае функционирует пять отрядов противопожарной службы и Управление государственной противопожарной службы, которые подведомственны министерству территориальной безопасности Пермского края. В подчинении каждого из этих учреждений находится 58 пожарных частей, которые покрывают всю территорию региона за пределами Перми. Это больше 1,5 тыс. человек, которые выполняют работу, аналогичную сотрудникам МЧС, но получают вдвое меньше за свой труд и не имеют таких же государственных льгот, сообщает properm.ru.