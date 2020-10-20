Барнаул, 20 октября, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Взрывной рост распространения коронавируса в Алтайском крае сопряжен со значительным увеличением числа заболевших ОРВИ и гриппом. Как сообщает пресс-служба региона, в Барнауле прирост по ОРВИ по отношению к прошлому году составляет 83%, в целом по краю — 88%.

Zdravalt.ru Врачи. Алтайский край

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"Среди взрослого населения произошёл практически трехкратный прирост заболеваемости», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в настоящее время в регионе уже развернуто более 4,3 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19, а их загруженность на сегодня — более 90%. Поэтому региональный минздрав планирует в течение недели увеличить мощности в ковидных госпиталях еще на 970 коек. Не исключено, что COVID-госпитали появятся на базе немедицинских организаций Алтайского края.

Тем временем сам губернатор алтайского края Виктор Томенко, который недавно вылечился от двусторонней COVID-пневмонии, заявил, что существующая обстановка стала напоминать военную:

«Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь».

Раз война, почему бы не мобилизовать военных? У Минобороны есть большие запасы необходимых лекарств и оборудования. Виктор Петрович действует крайне вяло, хотя и говорит о военной обстановке. Что может почерпнуть из такого текста пациент? И как это поможет решению огромного дефицита антибиотиков, жаропонижающих средств?

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени взрывного роста заболеваемости среди носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае прошло примерно около двух недель. За это время заболевших пневмонией и ОРВИ, судя по данным оперативного штаба на 19 октября, стало в десятки раз больше, произошёл значительный рост летальных исходов (123 пациента за последние две недели).

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Доподлинно установить, где SARS-CoV-2, а где сезонная простуда, сложно даже не из-за схожести симптомов — тесты делают далеко не всем. К примеру, в кабинете-фильтре девятой детской поликлиники Барнаула учащемуся 11-го класса, который перестал ощущать вкус и запах, так прямо и сказали: «Может быть, у вас и COVID-19, но звоните в Роспотребнадзор, если уговорите — мы сделаем вам тест. А нет — так пейте «Арбидол» и полоскайте горло».