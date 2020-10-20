Оренбург, 20 октября, 2020, 07:37 — ИА Регнум. В Оренбурге растёт число классов в школах, которые отправляют на карантин, а учеников в связи с ограничительной мерой переводят на дистанционное обучение. Родители после долгого весеннего карантина готовы к осеннему карантину, но надеются, что он будет не таким долгим, как в прошлом учебном году, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава Родительского комитета Оренбуржья Анна Литвинова.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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Она отметила, что сейчас гораздо меньше жалоб на дистанционный режим обучения: учителя обучены, работа с помощью интернет-платформ и мессенджеров отлажена.

«Разговоров о том, что осенью возможны всплеск заболеваемости и закрытие школ, было много еще летом. Все были готовы к карантину. Родители надеются, что во время десятидневных школьных каникул заболеваемость пойдет на спад, и дальнейший процесс обучения пройдет без карантинной меры», — сказала Литвинова.

Напомним, в регионе ухудшается эпидситуация. С учетом текущей обстановки власти ужесточают коронавирусный режим. В частности, согласно изменениям в губернаторском указе, с 21 октября организации отдыха и оздоровления детей должны отменить запланированные смены — до особого распоряжения. 24 октября до 9 ноября приостанавливается работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территории торговых комплексов, моллов и рынков. С 26 октября должны приостановить свою работу организации дополнительного образования.