Токио, 20 октября, 2020, 07:31 — ИА Регнум. На организацию проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 году возможные кибератаки не оказали заметного воздействия. Об этом со ссылкой на оргкомитет Игр 20 октября сообщает агентство Reuters.

Richard Townshend Доминик Рааб

«Не наблюдалось значительного воздействия», — ответили в оргкомитете на вопрос агентства.

Напомним, что ранее глава британского МИД Доминик Рааб выступил с заявлением о якобы предпринятых российской стороной ряде кибератак, нацеленных на срыв Олимпиады в Токио. По его словам, это происходило в период, когда Игры ещё не были перенесены на 2021 год. «Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Параолимпийских игр, циничны и безрассудны», — заявил Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии не стало комментировать утверждения МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак якобы пытались сорвать Олимпиаду в Токио до её переноса на 2021 год из-за пандемии.