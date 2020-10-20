Вашингтон, 20 октября, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Расследование в отношении деятельности кандидата от демократов Джо БайденаобязанопровестиФедеральное бюро расследований (ФБР), заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Аризона, передает телеканал Fox News.

The White House Дональд Трамп

Речь идет о коррупционных схемах, в которых мог участвовать Байден, находясь на посту вице-президента США при администрации Барака Обамы. По словамТрампа, он не осведомлен отом, ведет ли ФБР сейчас расследование по указанному вопросу.

Президент также посетовал на то, что пресса США недостаточно хорошо информирует общество о ситуации с возможными преступлениями его противника на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Дональд Трамп заявил, что Джо Байден всегда был «абсолютно коррумпированным политиком».