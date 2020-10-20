Москва, 20 октября, 2020, 05:47 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 28 октября 2020 года планирует начать рассматривать иск Минобороны России к ООО «Транслом», которое специализируется на оптовой торговле отходами и ломом. Сумма претензий превышает 162 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Иск министерства поступил в суд 5 октября 2020 года. Сумма требований — 162 718 927,8 рубля. Иск принят к производству судьёй Жбанковой. Подробности спора неизвестны, но это не единственный иск к «Транслому» от Минобороны РФ. 19 октября был подан ещё один — на 762 599,3 рубля. 7 декабря также будет рассмотрена претензия на 9,8 млн рублей.

По данным единого реестра юрлиц, ООО «Транслом» создано в декабре 2007 года. Уставный капитал фирмы — 900 тыс. рублей. В ней трудятся почти 700 человек. Директор — Сергей Астахов, владелец — ООО «Кронос», доля которого заложена в Сбербанке. Основным владельцем компании «Кронос» является Алексей Золотарев, но небольшую долю имеет и ООО «Сбербанк инвестиции».