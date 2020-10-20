Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2020, 03:53 — ИА Регнум. Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает учёных со всего мира подключиться к выяснению причин массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Камчатка

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Как заверяют в WWF, невозможно пока однозначно назвать причины катастрофы на дне океана.

«Эксперты фонда пока не готовы однозначно заявлять о природных либо техногенных причинах экологического кризиса у берегов Камчатки», — уточнили в фонде.

Специалисты намерены продолжить исследования для исключения антропогенного влияния. В фонде считают, что если в произошедшем кроются только естественные причины, то это заинтересует учёных всего мира.

WWF собирает из открытых источников всю информацию об исследованиях, которые проводились у берегов Камчатки. Полученные данные обрабатываются и отображаются на специальной карте. Специалисты запросили исходные данные о составе проб у руководства края, в Федеральном агентстве по рыболовству и Российской академии наук.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал инициативу WWF о привлечении к исследованию причин случившегося зарубежных учёных.

Как сообщало ИА REGNUM, в пробах морской, речной воды и биоматериалах, которые были отобраны представителями Гринписа на побережье Камчатки после массовой гибели обитателей дна Тихого океана, не обнаружено гептила — ракетного топлива.

Работающие на Камчатке учёные МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН пришли к выводу, что в причинах произошедшей массовой гибели обитателей дна Тихого океана полностью отсутствует техногенный характер. Основной версией случившегося является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей.