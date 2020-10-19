Москва, 19 октября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Система получения кислорода «Электрон» российского модуля «Звезда», входящего в МКС, не функционирует, сообщает 19 октября Центр управления полетами (ЦУП).

Tsniimash.ru Международная космическая станция

Сообщение о неисправности системы «Электрон» передал российский космонавт Сергей Рыжиков.

В данный момент российский экипаж орбитальной космической станции пытается устранить неисправность по инструкциям, переданным наземными консультантами из ЦУПа.

Стоит отметить, что система получения кислорода «Электрон» выходила из строя 17 октября, однако её функционирование было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября российский космонавт Анатолий Иванишин сообщил о неисправности туалета в российском сегменте МКС.