Вашингтон, 19 октября, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп«полностью уверен» в победе на предстоящих выборах, 19 октября сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ещё две или три недели назад я бы так не сказал» , — заявил Трамп в ходе открытого разговора с предвыборным штабом.

Согласно опросам общественного мнения, Трамп отстает от своего соперника от демократов Джо Байдена примерно на 10%. Президент США уже заявлял, что «не верит» опросам.

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