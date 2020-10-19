Вашингтон, 19 октября, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 19 октября объявил в Twitter, что готов вывести Судан из числа стран-спонсоров терроризма.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Новое правительство Судана… согласилось выплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма и их семьям в США. После выплаты я исключу Судан из списка государств-спонсоров терроризма», — написал Трамп в Twitter.

Судан находится под санкциями США более 20 лет. После военного переворота и отстранения от власти президента Судана Омара аль-Башира в 2019 году суданские военные начали переговоры с США об отмене санкций.

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