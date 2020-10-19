Загреб, 19 октября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. «Инициатива трёх морей» является контрпродуктивной и потенциально пагубной для Хорватии из-за возможного ухудшения отношений с Берлином и Москвой, заявил 19 октября президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает Večernji list.

Vlada Republike Hrvatske Зоран Миланович

Миланович отметил, что эта инициатива дорого обойдётся Хорватии.

19 октября состоялся виртуальный саммит «Инициативы трёх морей», в котором вместо Милановича принял участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Официальным организатором встречи стала Эстония.

«Я против того, чтобы Хорватия платила взносы для реализации этой инициативы, если непонятно, что будет с этим объединением дальше», — подчеркнул Миланович.

Он напомнил, что эта инициатива была выдвинута администрацией 44-го президента США БаракаОбамы. По словам Милановича, целью Вашингтона было навязать государствам сжиженный газ из США и изолировать Россию.

Миланович «В изоляции России, таким образом, участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии. Мы понимаем, что это цель и нынешней администрации США».

Напомним, «Инициатива трёх морей», также известная как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» или «Триморье», представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе.

Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства этого объединения. Первая встреча на высшем уровне стран-участниц состоялась в 2016 г. в Хорватии, в Дубровнике.