Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. События в будущем фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза, возможно, будут происходить в наши дни. Об этом 19 октября сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Бэтмен». Реж. Тим Бёртон. 1989. США Бэтмен

Издание отмечает: многие поклонники вселенной задавались соответствующим вопросом. Некоторые считали, что фильм будет приквелом, рассказывающим о становлении Брюса Уэйна, другие предполагали, что картина может быть «исторической» и охватывать какие-то периоды XX века.

Журналист Брэндон Дэвис выложил в сеть фотографию, которую он сделал в Чикаго, когда там проходили съёмки кинокомикса. На ней запечатлена наклейка на борту «такси Готэма» с надписью «2019», из чего фанаты сделали соответствующие выводы.

https://twitter.com/BrandonDavisBD/status/1317301928515276800

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили несколько видео, записанных на съёмочной площадке «Бэтмена». В одном из них зрители могут видеть, как Бэтмен (Роберт Паттинсон) и Женщина-кошка (Зои Кравиц) едут на мотоциклах.