Загреб, 19 октября, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович заявил, что в последнее время Хорватия сталкивается с многочисленными вызовами, и поэтому мы должны оставаться разумными, ответственными и солидарными. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

European People's Party Горан Яндрокович

«Хорватия сталкивается с множеством новых вызовов в области медицины, безопасности и экономики, а поборники языка вражды и демагогии не принесут никакой пользы», — написал Яндрокович.

Он напомнил, что задача политики заключается в том, чтобы трудиться во благо общества, а также призвал не возвращаться в прошлое, а делать все возможное, чтобы хорватское общество и государство продвигались вперед.