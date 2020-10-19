Вашингтон, 19 октября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Обвинения заочно предъявлены шести гражданам России в причастности к серии кибератак в ряде стран мира, сообщает 19 октября Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель минюста США Джон Демерс. По его словам, обвинения предъявлены сотрудникам российской военной разведки — бывшим и действующим.

Демерс «Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе».

Уточняется, что сотрудники ГРУ атаковали американские компании, украинскую энергосистему, а также виртуально вмешивались в президентские выборы во Франции в 2017 г.

Также они якобы атаковали лабораторию Портон-Даун (Солсбери, Великобритания) и ОЗХО в апреле 2018 г. Якобы для этого ими был применён вирус NotPetya.

Демерс «Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества».

Напомним, Портон-Даун — это замешанный в «деле Скрипалей» центр исследований химического и биологического оружия в Солсбери.