США обвинили «сотрудников ГРУ» в кибератаках
Вашингтон, 19 октября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Обвинения заочно предъявлены шести гражданам России в причастности к серии кибератак в ряде стран мира, сообщает 19 октября Associated Press.
Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель минюста США Джон Демерс. По его словам, обвинения предъявлены сотрудникам российской военной разведки — бывшим и действующим.
Уточняется, что сотрудники ГРУ атаковали американские компании, украинскую энергосистему, а также виртуально вмешивались в президентские выборы во Франции в 2017 г.
Также они якобы атаковали лабораторию Портон-Даун (Солсбери, Великобритания) и ОЗХО в апреле 2018 г. Якобы для этого ими был применён вирус NotPetya.
Напомним, Портон-Даун — это замешанный в «деле Скрипалей» центр исследований химического и биологического оружия в Солсбери.