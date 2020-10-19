Бишкек, 19 октября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Руководство компании «Газпром Кыргызстан» и госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» подписали договор о возобновлении поставок природного газа работающим в Киргизии котельным. Об этом сообщили в госкомитете промышленности, энергетики и недропользования республики.

Gazprom.ru

В ведомстве отмечают, что ранее имелась проблема с подачей населению тепла, так как газовые котельные не могли начать работу из-за отказа «Газпрома» подавать на них газ по причине крупной задолженности госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» за ранее поставленное голубое топливо.

Новые условия сотрудничества не разглашаются.

Напомним, что значительный объем выработки тепловой энергии филиалами теплоснабжения в Киргизии осуществляется с использованием природного газа. При этом 20 котельных вырабатывают 35% от общего объема производимого тепла.