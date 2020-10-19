Белград, 19 октября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Гражданам Сербии с 19 октября больше не нужен страховой полис под названием «зеленая карта» для въезда на автомобиле в Боснию и Герцеговину. Аналогичная система действует и в обратном порядке для транспортных средств из Боснии и Герцеговины, въезжающими в Сербию. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Smooth_O На границе Боснии и Герцеговины

Для пересечения границы в обоих направлениях достаточным доказательством того, что автомобиль застрахован, теперь является номерной знак муниципалитета, в котором зарегистрирован автомобиль.

Напомним, что зелёная карта — международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта. Бюро «зелёной карты» в Боснии и Герцеговине ещё 5 октября подписало многостороннее гарантийное соглашение с Европейским союзом, согласно которому эта страна стала членом так называемой подсистемы номерного знака ЕС. Сербия стала членом данного многостороннего соглашения ещё в 2012 году.